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Евгений Плющенко и тренеры его академии параллельно исполнили вращения. Видео

Евгений Плющенко и тренеры его академии параллельно исполнили вращения. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Плющенко и тренеры его академии Сергей Розанов и Сергей Алексеев параллельно выполнили вращения, после чего Евгений опустил маску и сказал в камеру: «Хорошей вам субботы!»

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Накануне стало известно, что чемпионка Европы Алёна Косторная, которая занимается в «Ангелах Плющенко» под руководством Розанова заразилась коронавирусом и снялась с пятого этапа Кубка России. Видеороликом Плющенко в очередной раз подчёркивает, что заболевание Косторной – единичный случай, школа работает и все занимаются в масках.

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