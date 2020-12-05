Евгений Плющенко и тренеры его академии параллельно исполнили вращения. Видео

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Плющенко и тренеры его академии Сергей Розанов и Сергей Алексеев параллельно выполнили вращения, после чего Евгений опустил маску и сказал в камеру: «Хорошей вам субботы!»

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Накануне стало известно, что чемпионка Европы Алёна Косторная, которая занимается в «Ангелах Плющенко» под руководством Розанова заразилась коронавирусом и снялась с пятого этапа Кубка России. Видеороликом Плющенко в очередной раз подчёркивает, что заболевание Косторной – единичный случай, школа работает и все занимаются в масках.