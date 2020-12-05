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Инна Гончаренко рассказала, что нужно сделать ISU, прежде чем повышать возрастной ценз

Инна Гончаренко рассказала, что нужно сделать ISU, прежде чем повышать возрастной ценз
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко, воспитавшая двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову, рассказала, о чём заблаговременно нужно задуматься Международному союзу конькобежцев (ISU), если возрастной ценз в женском одиночном катании всё же будет повышен.

«Не могу сказать, что я в восторге от предложения поднять возраст. На юниорском уровне мало топовых интересных соревнований. Первенство мира, Гран-при — и на этом всё. Если ISU стоит на том, что возраст нужно повышать, значит одновременно с этим нужно думать, как быть с юниорским спортом, как его развивать. «Юниорка» мало кого интересует в принципе. Когда выходишь на взрослый уровень, попадаешь совершенно в другую атмосферу. Там другая организация, другой интерес публики, прессы, спонсоров. Всё другое.

Думаете, юниоры не чувствуют, что к ним мало интереса? Чувствуют. Поэтому в подростковом возрасте так легко принять решение вообще уйти из спорта. В прошлом сезоне все мы восторгались катанием Алёны Косторной, Саши Трусовой, Ани Щербаковой, до этого — Женей Медведевой, а до неё — Юлей Липницкой. А ведь если возраст повысят, всё это катание окажется там, где мало кто, кроме специалистов, обращает на него интерес. Так что ISU в любом случае будет вынужден задуматься о том, как привлечь максимум внимания к юниорскому спорту, как сохранить талантливых юниорок для большого спорта, а не способствовать тому, чтобы в 17 лет они ушли в архитекторы или айтишники. Это большая проблема, на мой взгляд, причём не только российская. И решать её нужно начинать уже сейчас», — приводит слова Гончаренко RT.

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