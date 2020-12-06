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Радионова — о тройном акселе Валиевой: это очень круто. Девушки не очень любят этот прыжок

Радионова — о тройном акселе Валиевой: это очень круто. Девушки не очень любят этот прыжок
Фигурное катание / Кубок России 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала прокат короткой программы Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.

«Хочется поздравить Камилу с первым местом после короткой программы и пожелать удачи в произвольной. Пускай и с маленькой ошибочкой, но она сделала этот тройной аксель, да ещё с руками наверх. По-моему, она первая среди одиночниц, кто исполнил этот элемент именно в такой вариации. Мы знаем, что девушки не очень любят этот прыжок. Это очень круто», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».

14-летняя чемпионка мира среди юниоров Валиева впервые исполнила на соревнованиях тройной аксель. Камила усложнила и украсила прыжок, подняв руки, но допустила небольшую помарку на выезде. За прокат ученица Этери Тутберидзе получила 86,20 балла, что выше мирового рекорда Алёны Косторной.

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