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Скопцова и Алёшин — победители 5-го этапа Кубка России в Москве в танцах на льду

Скопцова и Алёшин — победители 5-го этапа Кубка России в Москве в танцах на льду
Фигурное катание / Кубок России 0

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали победителями пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве среди танцевальных дуэтов.

В сумме за два проката Скопцова и Алёшин получили 204,98 балла. Произвольный танец пары судьи оценили в 123,17 балла. Вторыми стали Софья Шевченко и Игорь Ерёменко (190,82), третьими — Софья Карташова и Илья Карпов (138,76).

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Танцы на льду. Произвольный танец

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 123,17 (сумма — 204,98)
2. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 114,43 (190,82)
3. Софья Карташова/Илья Карпов — 82,86 (138,76)
4. Влада Чашникова/Захар Черезов — 73,90 (119,19)
5. Александра Трухина/Иван Капустин — 62,92 (100,48)

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