Мишина и Галлямов победили в соревнованиях пар на 5-м этапе Кубка России в Москве

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России в Москве.

Мишина и Галлямов, набрав в сумме 232,47 балла, более чем на 40 очков обошли ближайших преследователей — Ксению Ахантьеву и Валерия Колесова (184,58). Третье место заняли Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, набравшие 174,24 балла.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва.

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 152,34 (сумма — 232,47)

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 121,87 (184,58)

3. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 113,39 (174,25)

4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 109,65 (172,02)

5. Мария Альхова/ Сергей Безбородько — 91,73 (141,16)