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Мишина и Галлямов победили в соревнованиях пар на 5-м этапе Кубка России в Москве

Мишина и Галлямов победили в соревнованиях пар на 5-м этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Кубка России в Москве.

Мишина и Галлямов, набрав в сумме 232,47 балла, более чем на 40 очков обошли ближайших преследователей — Ксению Ахантьеву и Валерия Колесова (184,58). Третье место заняли Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, набравшие 174,24 балла.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва.
Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 152,34 (сумма — 232,47)
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 121,87 (184,58)
3. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 113,39 (174,25)
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 109,65 (172,02)
5. Мария Альхова/ Сергей Безбородько — 91,73 (141,16)

Скопцова и Алёшин — победители 5-го этапа Кубка России в Москве в танцах на льду
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