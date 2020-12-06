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Лучшие фото 5 этапа Кубка России по фигурному катанию: Валиева, Тутберидзе

Камила Валиева и Этери Тутберидзе
Валиева очаровывала грацией, Тутберидзе улыбалась после победы ученицы. Лучшие фото
Фигурное катание / Кубок России 0

6 декабря в Москве на льду арены «Мегаспорт» российская фигуристка Камила Валиева одержала победу по итогам произвольной программы на 5-м этапе Кубка России. По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар, набрав в сумме 232,47 балла.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин выиграли соревнования среди танцевальных дуэтов. В сумме за два проката Скопцова и Алёшин получили 204,98 балла.

Пётр Гуменник стал победителем произвольной программы среди мужчин. Российский фигурист набрал 247,14 балла.

Лучшие кадры с произвольной программы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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