Валиева очаровывала грацией, Тутберидзе улыбалась после победы ученицы. Лучшие фото

6 декабря в Москве на льду арены «Мегаспорт» российская фигуристка Камила Валиева одержала победу по итогам произвольной программы на 5-м этапе Кубка России. По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар, набрав в сумме 232,47 балла.
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин выиграли соревнования среди танцевальных дуэтов. В сумме за два проката Скопцова и Алёшин получили 204,98 балла.
Пётр Гуменник стал победителем произвольной программы среди мужчин. Российский фигурист набрал 247,14 балла.
Лучшие кадры с произвольной программы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 6 декабря 2020
-
20:03
-
19:56
-
19:43
-
19:26
-
18:48
-
18:40
-
16:59
-
16:52
-
15:32
-
14:13
-
12:37
-
01:26
- 5 декабря 2020
-
23:24
-
23:07
-
22:09
-
20:13
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:07
-
18:58
-
18:02
-
17:52
-
16:55
-
16:08
-
15:27
-
14:24
-
14:16
-
13:42
-
13:13
-
11:31
-
00:39
-
00:08
- 4 декабря 2020
-
23:26
-
21:57