Фигурист Пётр Гуменник выиграл пятый этап Кубка России в Москве
Пётр Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
В произвольной программе Гуменник опередил всех соперников, хотя и упал после исполнения четверного сальхова в каскаде. Лидировавшему после короткой программы Алексею Ерохову не удался сольный четверной сальхов. Каскад с тем же четверным он исполнил, однако вместо сольного тройного акселя сделал «бабочку» и допустил ошибки в двух каскадах. В итоге Ерохов стал третьим, пропустив вперёд ещё и Егора Рухина, набравшего лучшие баллы за технику в произвольной программе.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Мужчины
1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 247,14.
2. Егор Рухин (Москва) – 246,49.
3. Алексей Ерохов (Москва) – 226,76.
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