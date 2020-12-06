Фигурист Пётр Гуменник выиграл пятый этап Кубка России в Москве

Пётр Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

В произвольной программе Гуменник опередил всех соперников, хотя и упал после исполнения четверного сальхова в каскаде. Лидировавшему после короткой программы Алексею Ерохову не удался сольный четверной сальхов. Каскад с тем же четверным он исполнил, однако вместо сольного тройного акселя сделал «бабочку» и допустил ошибки в двух каскадах. В итоге Ерохов стал третьим, пропустив вперёд ещё и Егора Рухина, набравшего лучшие баллы за технику в произвольной программе.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва

Мужчины

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 247,14.

2. Егор Рухин (Москва) – 246,49.

3. Алексей Ерохов (Москва) – 226,76.