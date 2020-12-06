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Фигурист Пётр Гуменник выиграл пятый этап Кубка России в Москве

Фигурист Пётр Гуменник выиграл пятый этап Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Пётр Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

В произвольной программе Гуменник опередил всех соперников, хотя и упал после исполнения четверного сальхова в каскаде. Лидировавшему после короткой программы Алексею Ерохову не удался сольный четверной сальхов. Каскад с тем же четверным он исполнил, однако вместо сольного тройного акселя сделал «бабочку» и допустил ошибки в двух каскадах. В итоге Ерохов стал третьим, пропустив вперёд ещё и Егора Рухина, набравшего лучшие баллы за технику в произвольной программе.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Мужчины

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 247,14.
2. Егор Рухин (Москва) – 246,49.
3. Алексей Ерохов (Москва) – 226,76.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 5, Москва
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
247.14
2
Егор Рухин
Москва
246.49
3
Алексей Ерохов
Москва
226.76
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