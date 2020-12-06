Тренеры группы Тутберидзе награждены знаками «За вклад в отечественное фигурное катание»
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила Этери Тутберидзе и тренеров школы «Самбо-70» Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова почётными знаками «За вклад в отечественное фигурное катание». Вручение произошло во время церемонии награждения победительницы и призёров пятого этапа Кубка России в женском одиночном катании. Награды тренерам вручил президент ФФККР Александр Горшков.
Победу на пятом этапе Кубка России одержала ученица Тутберидзе 14-летняя юниорка Камила Валиева. В короткой программе действующая чемпионка мира среди юниоров Валиева впервые на соревнованиях исполнила элемент ультра-си — тройной аксель, а в произвольной два четверных тулупа, один из которых в каскаде.
Блестящая фигуристка Валиева легко победила в Москве. А Тутберидзе её даже не похвалила
И мы ещё удивляемся, почему от Этери бегут ученицы?
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
20:03
-
19:56
-
19:43
-
19:26
-
18:48
-
18:40
-
16:59
-
16:52
-
15:32
-
14:13
-
12:37
-
01:26
- 5 декабря 2020
-
23:24
-
23:07
-
22:09
-
20:13
-
20:02
-
19:51
-
19:35
-
19:07
-
18:58
-
18:02
-
17:52
-
16:55
-
16:08
-
15:27
-
14:24
-
14:16
-
13:42
-
13:13
-
11:31
-
00:39
-
00:08
- 4 декабря 2020
-
23:26
-
21:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам