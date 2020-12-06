Тренеры группы Тутберидзе награждены знаками «За вклад в отечественное фигурное катание»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила Этери Тутберидзе и тренеров школы «Самбо-70» Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова почётными знаками «За вклад в отечественное фигурное катание». Вручение произошло во время церемонии награждения победительницы и призёров пятого этапа Кубка России в женском одиночном катании. Награды тренерам вручил президент ФФККР Александр Горшков.

Победу на пятом этапе Кубка России одержала ученица Тутберидзе 14-летняя юниорка Камила Валиева. В короткой программе действующая чемпионка мира среди юниоров Валиева впервые на соревнованиях исполнила элемент ультра-си — тройной аксель, а в произвольной два четверных тулупа, один из которых в каскаде.