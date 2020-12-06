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Победный прокат Камилы Валиевой на этапе Кубка России в Москве

Победный прокат Камилы Валиевой на этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева одержала победу на пятом этапе Кубка России в Москве. В короткой программе действующая чемпионка мира среди юниоров Валиева впервые на соревнованиях исполнила элемент ультра-си — тройной аксель, а в произвольной два четверных тулупа, один из которых в каскаде. Также Валиева исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип – ойлер – тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп и упала с тройного лутца.

В сезоне-2020/2021 14-летняя Валиева стартовала на взрослых этапах Кубка страны, хотя по возрасту ещё не может отбираться на чемпионаты Европы и мира среди взрослых.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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