Пётр Гуменник — о падениях в короткой программе: сделал лутц — и всё остальное полетело

Призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник, который стал победителем пятого этапа Кубка России в мужском одиночном катании, объяснил, почему неудачно исполнил короткую программу, допустив два падения.

«Одной из задач на этом турнире было попробовать четверной лутц в короткой программе. На тренировке перед короткой программой я сильно упал, потому что вылетел непонятно как, ушибся. Но мои последующие падения на соревнованиях с этим никак не связаны. В короткой я упал из-за того, что вообще никогда не катал её с четверным лутцем и вообще этот прыжок давно не вставлял в программу. И сейчас получилось в первый раз откатать короткую программу с четверным лутцем.

На тренировках я катал эту программу со всеми элементами чисто, но это не то же самое, что на соревнованиях. Накладывается волнение, надо концентрироваться гораздо больше. Волнение мешает прыгнуть сам четверной прыжок. После того как в короткой я сделал лутц, вся концентрация ушла, и всё остальное полетело.

В короткой я настраивал себя на то, чтобы сделать четверной лутц, сделать чисто, только эта мысль была. И как себя настраивал, возможно, так и получилось. А перед произвольной думал: надо чисто откатать. Но чисто не получилось. Непонятно, что на втором четверном сальхове произошло — вроде вылетел ровно, приземлился и с такого положения всегда выезжал, но тут…» — приводит слова Гуменника пресс-служба ФФККР.