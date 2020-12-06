Алексей Ерохов — о неудаче в произвольной программе: горе от ума. Стандартная проблема

Чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на пятом этапе Кубка России в Москве. Лидировавший после короткой программы Ерохов стал бронзовым призёром соревнований.
«В произвольной с первого четверного упал, второй собрался — сделал. Вообще, для меня это было неожиданно, потому что на тренировке всё получалось. Собрался на второй четверной. А дальше немного выносливости не хватило, наверное, слишком много думал о том, что надо сделать. Горе от ума. Стандартная проблема. Если сравнивать с концовкой прошлого сезона, то, естественно, разница есть. Но такому прокату, как сегодня, радоваться особо не стоит. Да, были положительные моменты, которые можно считать утешающим бонусом, но и есть ещё много над чем работать, поэтому будем исправлять ошибки», — приводит слова Ерохова пресс-служба ФФККР.
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