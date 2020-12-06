Гончаренко: четверные Валиевой были выполнены с небольшим перекрутом, на пятерные запас

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко, комментируя победный прокат Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка страны по фигурному катанию в Москве, особо отметила четверные тулупы 14-летней спортсменки.
«Сегодня мне очень понравилась произвольная программа Камилы, она уже гораздо лучше выглядела в этом прокате, чем в прошлом, — более осмысленно, вкатанно, точнее музыкально. Мне было интересно на это смотреть. Мне понравился и её новый костюм — он, безусловно, лучше предыдущего. Могу поздравить нас всех с прокатом столь высокого уровня.
Её четверные тулупы были выполнены не просто хорошо, а шикарно, с усложнением, на красивом выезде. По-моему, даже с небольшим перекрутом, там даже на пятерные запас есть. А неудачу на тройном лутце просто хочется забыть, я лично отношусь к этому как к случайности, как споткнуться на улице. Вращения её традиционно феноменальны, дорожка очень понравилась — качественная, интересная, в сегодняшней программе она была выполнена на очень высоком уровне.
Уверена, в перспективе мы ещё увидим аксель в произвольной на чемпионате России. А вот новых четверных, наверное, не будет — этот прокат был как подготовка к чемпионату России. Если не произойдёт ничего экстраординарного, мы увидим программу в этом же варианте", — приводит слова Гончаренко ТАСС.
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