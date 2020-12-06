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Жулин: Тутберидзе — умная женщина, прислушивается к замечаниям

Жулин: Тутберидзе — умная женщина, прислушивается к замечаниям
Фигурное катание / Кубок России 0

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный тренер Александр Жулин, комментируя прокат произвольной программы Камилы Валиевой, поставленной на музыку Мориса Равеля «Болеро», на пятом этапе Кубка России, отметил изменения, позволившие программе засверкать.

Впервые ученица Этери Тутберидзе показала «Болеро» на втором этапе соревнований. Тогда прокат не удался и специалисты холодно восприняли программу, отметив, несоответствие возраста 14-летней фигуристки уровню музыки.

«Несмотря на падение, прокат был потрясающим. Программа засверкала. Этери – умная женщина, она прислушивается, я так думаю, к каким-то замечаниям. Ранее программа была тяжеловатой для Валиевой, сегодня она уже выглядит совершенно нормально в этом плане. В этой группе всё прекрасно понимают, умеют работать, и на тех соревнованиях, куда Камилу допустят, там она будет хороша", — приводит слова Жулина РИА «Новости».

Блестящая фигуристка Валиева легко победила в Москве. А Тутберидзе её даже не похвалила
И мы ещё удивляемся, почему от Этери бегут ученицы?
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