Тарасова оценила прокат «Болеро» Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат произвольной программы Камилы Валиевой, поставленной на музыку Мориса Равеля «Болеро», на пятом этапе Кубка России в Москве.
Впервые Валиева показала «Болеро» на втором этапе соревнований. Тогда прокат не удался и специалисты холодно восприняли программу, отметив, несоответствие возраста 14-летней фигуристки уровню музыки.
«Программа стала выглядеть лучше, я вижу её не в первый раз. Она тяжёлая по шагам, и я уже не говорю, по прыжкам. Камила просто «висит» на своих четверных тулупах, она делает их феноменально. Один раз упала с тройного лутца, но это несерьёзно. Хотя непозволительная роскошь для таких девочек, которые преодолели планку в прыжках в три с половиной и четыре оборота. Но она действительно задумалась, выполняя лутц, и поставила не так ногу. Но это случается.
Это опыт, который не позволил тренерам сегодня вкусить всю прелесть её проката. Но я думаю, что тренеры должны остаться довольны. Колоссальная скорость в сочетании с такими умопомрачительными четверными элементами и всеми остальными тройными в разных связках, сумасшедшими вращениями, которых нет ни у кого. Бывают такие талантливые девочки, которые попадают один раз в жизни к таким талантливым тренерам, и всегда это приводит к потрясающему результату», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».
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