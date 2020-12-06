Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с победой на пятом этапе Кубка России
Команда Этери Тутберидзе поздравила чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву с победой на пятом этапе Кубка России среди взрослых.
На опубликованной в «Инстаграме» фотографии Тутберидзе, а также тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков вместе с Валиевой стоят на верхней ступеньке пьедестала почёта.
«Поздравляем Камилу Валиеву с золотой медалью на пятом этапе Кубка России — Ростелеком 2020-2021 гг. #работаемдальше», — подписано фото.
Фото можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
В короткой программе на пятом этапе Кубка России Валиева впервые на соревнованиях исполнила элемент ультра-си — тройной аксель, а в произвольной два четверных тулупа, один из которых в каскаде.
Блестящая фигуристка Валиева легко победила в Москве. А Тутберидзе её даже не похвалила
И мы ещё удивляемся, почему от Этери бегут ученицы?
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