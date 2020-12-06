Радионова: Валиевой по силам и попасть в тройку, и выиграть чемпионат России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала победу 14-летней Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.
«С каждым годом любой спортсмен становится только лучше — приобретается стать, скольжение. И, конечно, «Болеро» Валиевой становится более взрослым, осмысленным, Камила прогрессирует, и это видно. Круто, что она показывает в таком возрасте такие прыжки, это ещё одна девочка, которая преодолела барьер четверных. И первая, кто показал тройной аксель с руками наверх, — это какой-то другой уровень, поэтому это очень круто.
В чём причина ошибки на тройном лутце? Она была очень сконцентрированна, даже немного зажата, мне кажется, это ей не дало сегодня выполнить все элементы чётко — она была сконцентрирована на технической части прыжка. Уверена, она будет добавлять новые четверные прыжки, поскольку хочет выигрывать и побеждать. Ни один спортсмен не остановится на том, что умеет, и мы знаем, что в группе Этери Тутберидзе не принято останавливаться на достигнутом.
Возраст Камилы позволяет учить новые элементы, поэтому тройной аксель — не последний новый элемент от Валиевой, которые мы ещё увидим. Думаю, Камиле по силам и попасть в тройку, и выиграть чемпионат России, но вид спорта у нас непредсказуемый, поэтому ничего нельзя предсказывать", — приводит слова Радионовой ТАСС.
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