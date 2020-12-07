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Ольга Бузова призналась, что каталась на «Ледниковом периоде» с трещинами двух рёбер

Ольга Бузова призналась, что каталась на «Ледниковом периоде» с трещинами двух рёбер
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Певица и ведущая Ольга Бузова на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что в субботу, 5 декабря, участвуя в шоу «Ледниковый период», она каталась с трещинами двух рёбер.

«Наш 10 прокат️. Для меня это был самый сложный выход на лёд. Я была истощена морально и физически. Пришло время поделиться с Вами, мои хорошие.

Тогда, я никому не говорила о случившемся горе в моей семье (у сестры Ольги, Анны Бузовой, произошёл инсульт. – Прим. «Чемпионата»). О том, что произошло с моей сестрой, я узнала на тренировке этого номера, что стало внезапным потрясением — я просто находилась в состоянии шока, и не могла ни о чем другом думать, кроме, как о том, как помочь Анечке.

Через несколько дней и мне становится плохо во время тренировки, я начинаю задыхаться… видимо находясь в таком эмоциональном шоке, я не почувствовала, что мои боли в рёбрах стали усиливаться, мягко говоря, спасаясь обезболивающими… я вообще не думала тогда о себе, мне было без разницы, мне главное было состояние моей сестрёнки, моей кровиночки.
Я уверена, ей было бы также, но организм не выдержал, я отключилась прям на льду. А через несколько часов подтвердится страшный диагноз — трещины 2 рёбер и запрет на любые физические нагрузки. И тут я вообще была, мягко говоря, в ступоре, – что делать...

Боженька дал мне сил. Я сохранила это в тайне от всех, и вышла на лёд, чтобы показать своей сестре, своим родным и Вам этот номер, показать, что нам всё будет подвластно, когда у нас есть вера, надежда и любовь. Я расправила свои «сломанные» крылья.

Я посвящаю этот номер тебе, моя родная девочка. Мы все преодолеем, и будем самыми счастливыми и здоровыми Я тебя люблю», — написала Ольга.

Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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