Валиева — тренерам группы Тутберидзе: хочу, чтобы всегда была возможность меня похвалить
14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, поблагодарила тренеров после победы на пятом этапе Кубка России в Москве. Спортсменка смогла занять первое место, несмотря на падение с тройного лутца. После проката Тутберидзе так отреагировала на падение подопечной: «Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?»
«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала Валиева в своём «инстаграме».
По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).
Тутберидзе — о падении Валиевой: не оставляешь возможности тебя похвалить. Что это такое?
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