Валиева — тренерам группы Тутберидзе: хочу, чтобы всегда была возможность меня похвалить

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, поблагодарила тренеров после победы на пятом этапе Кубка России в Москве. Спортсменка смогла занять первое место, несмотря на падение с тройного лутца. После проката Тутберидзе так отреагировала на падение подопечной: «Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?»

«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала Валиева в своём «инстаграме».

По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).