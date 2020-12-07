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Валиева — тренерам группы Тутберидзе: хочу, чтобы всегда была возможность меня похвалить

Валиева — тренерам группы Тутберидзе: хочу, чтобы всегда была возможность меня похвалить
Фигурное катание / Кубок России 0

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, поблагодарила тренеров после победы на пятом этапе Кубка России в Москве. Спортсменка смогла занять первое место, несмотря на падение с тройного лутца. После проката Тутберидзе так отреагировала на падение подопечной: «Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?»

«Спасибо моим тренерам за работу, терпение, помощь и понимание. Трудимся дальше. Хочу, чтобы у вас всегда была возможность меня похвалить», — написала Валиева в своём «инстаграме».

По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).

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