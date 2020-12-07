Ксения Цибинова отреагировала на второе место на этапе Кубка России в Москве

Фигуристка Ксения Цибинова прокомментировала выступление на пятом этапе Кубка России в Москве. Она заняла второе место с результатом 198,44 балла.

«Своим выступлением в Москве я довольна. Конечно, можно было лучше сделать ритбергер в короткой программе. Произвольную откатала хорошо. На моём предыдущем этапе тоже была схожая ошибка на ритбергере. Думаю, есть какой-то технический недочёт, который надо понять и исправить. Ритбергер стоит в середине программы, волноваться тут уже нечего, так что тут не в волнении дело.

Полтора года я тренируюсь в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. У каждого тренера свой подход. Мы много работаем над программами, скольжением, хореографией. Мне нравится. Сейчас у меня остаётся несколько недель до чемпионата России, надо многое успеть — поработать над короткой, решить проблему с ритбергером и произвольную накатать, чтобы показать её на высшем уровне», — приводит слова Цибиновой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Победу, несмотря на падение с тройного лутца, одержала Камила Валиева. Третьей стала Анастасия Тараканова.