Анастасия Тараканова — о выступлении в Москве: возможно, давление меня и подкосило

Фигуристка Анастасия Тараканова прокомментировала выступление на пятом этапе Кубка России в Москве. Она заняла третье место с результатом 195,27 балла. На этапе Кубка России в Казани Тараканова стала восьмой.

«Первый этап в Казани был для меня больше как „входной“ в сезон. Мне надо было показать, что я никуда не делась, что остаюсь в фигурном катании, готова работать, продолжать. А на втором турнире, здесь, в Москве, я больше переживала, потому что понимала, что не имею права на ошибку и надо кататься чисто, делать всё. Возможно, это давление меня и подкосило. Физически ко второму этапу я была готова лучше. Мы прибавили в функциональном состоянии. На тренировках я уже спокойно катала обе программы, всё прыгала, но в эмоциональном плане не справилась.

В короткой сделала снова каскад 3-2, произвольную — со всеми элементами, но откаталась не на свой уровень, потому что я могу кататься намного лучше. Моя основная задача здесь была выдать чистые прокаты. С этой задачей я не справилась. Но если вдруг отберусь по баллам на чемпионат России, то, зная все свои недочёты, надо будет готовиться", — приводит слова Таракановой официальный сайт ФФККР.

Победительницей соревнований стала Камила Валиева.