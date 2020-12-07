Анастасия Тараканова — о выступлении в Москве: возможно, давление меня и подкосило

Фигуристка Анастасия Тараканова прокомментировала выступление на пятом этапе Кубка России в Москве. Она заняла третье место с результатом 195,27 балла. На этапе Кубка России в Казани Тараканова стала восьмой.
«Первый этап в Казани был для меня больше как „входной“ в сезон. Мне надо было показать, что я никуда не делась, что остаюсь в фигурном катании, готова работать, продолжать. А на втором турнире, здесь, в Москве, я больше переживала, потому что понимала, что не имею права на ошибку и надо кататься чисто, делать всё. Возможно, это давление меня и подкосило. Физически ко второму этапу я была готова лучше. Мы прибавили в функциональном состоянии. На тренировках я уже спокойно катала обе программы, всё прыгала, но в эмоциональном плане не справилась.
В короткой сделала снова каскад 3-2, произвольную — со всеми элементами, но откаталась не на свой уровень, потому что я могу кататься намного лучше. Моя основная задача здесь была выдать чистые прокаты. С этой задачей я не справилась. Но если вдруг отберусь по баллам на чемпионат России, то, зная все свои недочёты, надо будет готовиться", — приводит слова Таракановой официальный сайт ФФККР.
Победительницей соревнований стала Камила Валиева.
- 7 декабря 2020
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
09:25
-
03:12
-
02:57
-
01:02
-
00:54
-
00:38
-
00:34
- 6 декабря 2020
-
23:33
-
21:28
-
21:01
-
20:48
-
20:36
-
20:03
-
19:56
-
19:43
-
19:26
-
18:48
-
18:40
-
16:59
-
16:52
-
15:32
-
14:13
-
12:37
-
01:26
- 5 декабря 2020
-
23:24
-
23:07
-
22:09
-
20:13
-
20:02