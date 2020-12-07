Камила Валиева рассказала, как ей удалось разучить тройной аксель

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как ей удалось разучить тройной аксель. В минувшие выходные Валиева выиграла пятый этап Кубка России, исполнив тройной аксель в короткой программе.
«Впервые я попробовала тройной аксель ещё пару лет назад, когда даже не вышла на юниорский уровень. Немного поработала над ним, попробовала, попробовала, потом перестала. Затем мы возобновили работу в сентябре после юниорского Гран-при в Челябинске, но тогда на тренировке я не очень хорошо приземлилась, и мы оставили эту идею. Я повходила, повходила в аксель, но по определённым причинам не стала его тренировать.
Всё это время я прыгала аксель как обычно, без рук. А перед началом этого сезона на сборе в Новогорске Этери Георгиевна всем сказала: «Давайте попрыгаем дупель (двойной аксель. — Прим. «Чемпионата») с руками». Три года назад я прыгала его с руками, потом забыла про это. И она сказала, что так будет легче и потом в тройной аксель можно будет войти без рук. На тренировках я много прыгала с руками, и оказалось, что без рук уже сложно», — цитирует её пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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