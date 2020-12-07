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Прима Лондонского королевского балета оценила прокат Камилы Валиевой

Прима Лондонского королевского балета оценила прокат Камилы Валиевой
Фигурное катание / Кубок России 0

Прима-балерина Лондонского королевского балета россиянка Наталья Осипова поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве. Спортсменка одержала победу, несмотря на падение с тройного лутца.

«Умница. Видно, как программа прогрессирует, по твоему настроению, пластике, по акцентам, по подаче! Только вперёд», — написала Осипова в комментарии на странице Валиевой в «Инстаграме».

В произвольной программе Валиева выступала под музыку Мориса Равеля «Болеро». В короткой программе на пятом этапе Кубка России Камила впервые на соревнованиях исполнила элемент ультра-си — тройной аксель, а в произвольной два четверных тулупа, один из которых в каскаде.

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