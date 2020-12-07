Прима Лондонского королевского балета оценила прокат Камилы Валиевой
Прима-балерина Лондонского королевского балета россиянка Наталья Осипова поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве. Спортсменка одержала победу, несмотря на падение с тройного лутца.
«Умница. Видно, как программа прогрессирует, по твоему настроению, пластике, по акцентам, по подаче! Только вперёд», — написала Осипова в комментарии на странице Валиевой в «Инстаграме».
В произвольной программе Валиева выступала под музыку Мориса Равеля «Болеро». В короткой программе на пятом этапе Кубка России Камила впервые на соревнованиях исполнила элемент ультра-си — тройной аксель, а в произвольной два четверных тулупа, один из которых в каскаде.
Валиева — тренерам группы Тутберидзе: хочу, чтобы всегда была возможность меня похвалить
Рекомендуем вам
- 7 декабря 2020
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
09:25
-
03:12
-
02:57
-
01:02
-
00:54
-
00:38
-
00:34
- 6 декабря 2020
-
23:33
-
21:28
-
21:01
-
20:48
-
20:36
-
20:03
-
19:56
-
19:43
-
19:26
-
18:48
-
18:40
-
16:59
-
16:52
-
15:32
-
14:13
-
12:37
-
01:26
- 5 декабря 2020
-
23:24
-
23:07
-
22:09
-
20:13
-
20:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам