Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Камила Валиева объяснила, почему отказалась от костюма змеи в произвольной программе

Камила Валиева объяснила, почему отказалась от костюма змеи в произвольной программе
Фигурное катание / Кубок России 0

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, объяснила решение отказаться от костюма змеи в произвольной программе.

«В предыдущем костюме было много всего спереди, сзади. Костюм тяжёлый получился для меня. Ещё юбка. Решили, нужно что-то другое. Не делать глаза змеи сзади. Новый костюм мне больше нравится.

Это по-прежнему образ змеи. Просто мы решили обойтись без змеи на костюме. В короткой программе я, например, изображаю птицу. Но у меня нет её рисунка на платье. Решили так же поступить и с костюмом для произвольной.

В этой (короткой. — Прим. «Чемпионата») программе я птица. В произвольной – змея. Представляю, что делаю движения, которые напоминают змею, стараюсь что-то изобразить плавно, что-то более жёстко, чтобы это было похоже на змею», — цитирует её пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Камила Валиева рассказала, как ей удалось разучить тройной аксель
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020