Камила Валиева объяснила, почему отказалась от костюма змеи в произвольной программе

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, объяснила решение отказаться от костюма змеи в произвольной программе.
«В предыдущем костюме было много всего спереди, сзади. Костюм тяжёлый получился для меня. Ещё юбка. Решили, нужно что-то другое. Не делать глаза змеи сзади. Новый костюм мне больше нравится.
Это по-прежнему образ змеи. Просто мы решили обойтись без змеи на костюме. В короткой программе я, например, изображаю птицу. Но у меня нет её рисунка на платье. Решили так же поступить и с костюмом для произвольной.
В этой (короткой. — Прим. «Чемпионата») программе я птица. В произвольной – змея. Представляю, что делаю движения, которые напоминают змею, стараюсь что-то изобразить плавно, что-то более жёстко, чтобы это было похоже на змею», — цитирует её пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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