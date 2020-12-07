Татьяна Тарасова нарядила ёлку в тематике фигурного катания. Фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках можно посмотреть, как Тарасова нарядила ёлку в тематике фигурного катания, украсив дерево игрушками в виде небольших коньков, новогодних шариков и фигурок людей.

«Мы уже нарядили ёлку...» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Вау, ёлочка в коньках».

«Татьяна Анатольевна, очень клёвая ёлочка! Хорошего настроения и исполнения желаний».

«Сразу можно понять, что фигурным тут живут здорово и шедеврально».

«Классная ёлка. Необычная. У Татьяны Анатольевны другой быть не может».