Татьяна Тарасова нарядила ёлку в тематике фигурного катания. Фото
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии. На снимках можно посмотреть, как Тарасова нарядила ёлку в тематике фигурного катания, украсив дерево игрушками в виде небольших коньков, новогодних шариков и фигурок людей.
«Мы уже нарядили ёлку...» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Вау, ёлочка в коньках».
«Татьяна Анатольевна, очень клёвая ёлочка! Хорошего настроения и исполнения желаний».
«Сразу можно понять, что фигурным тут живут здорово и шедеврально».
«Классная ёлка. Необычная. У Татьяны Анатольевны другой быть не может».
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