Андрей Кутовой выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве среди юниоров

Фигурист Андрей Кутовой занял первое место в короткой программе на пятом этапе Кубка России в Москве среди юниоров. Второй результат продемонстрировал Максим Белявский. Третьим стал Иван Попов.



Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва

Юниоры. Короткая программа

1. Андрей Кутовой – 82,18.

2. Максим Белявский – 73,18.

3. Иван Попов – 69,66.

4. Даниил Федосимов – 61,99.

5. Максим Автушенко – 60,92.

6. Дмитрий Шелковников – 60,49.

7. Максим Самулин – 59,28.

8. Максимильян Ермолин – 58,42.

9. Тимофей Сергиенко – 57,24.

10. Даниил Постарнаков – 54,25.

11. Матвей Богданов – 51,58.

12. Руслан Назаров – 51,18.

13. Владимир Ощепков – 50,07.

14. Евгений Зенкин – 49,01.

15. Михаил Попов – 44,52.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 8 декабря.