Андрей Кутовой выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве среди юниоров
Фигурист Андрей Кутовой занял первое место в короткой программе на пятом этапе Кубка России в Москве среди юниоров. Второй результат продемонстрировал Максим Белявский. Третьим стал Иван Попов.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Юниоры. Короткая программа
1. Андрей Кутовой – 82,18.
2. Максим Белявский – 73,18.
3. Иван Попов – 69,66.
4. Даниил Федосимов – 61,99.
5. Максим Автушенко – 60,92.
6. Дмитрий Шелковников – 60,49.
7. Максим Самулин – 59,28.
8. Максимильян Ермолин – 58,42.
9. Тимофей Сергиенко – 57,24.
10. Даниил Постарнаков – 54,25.
11. Матвей Богданов – 51,58.
12. Руслан Назаров – 51,18.
13. Владимир Ощепков – 50,07.
14. Евгений Зенкин – 49,01.
15. Михаил Попов – 44,52.
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 8 декабря.
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