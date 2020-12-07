Президент ФФККР Горшков подтвердил участие 14-летней Валиевой в чемпионате России

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, выступит на чемпионате России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Напомним, в настоящее время Валиева в силу возраста не может выступать на взрослых международных соревнованиях. В минувшие выходные она выиграла пятый этап Кубка России.

«В очередной раз очень рады за Камилу. Она дебютировала в короткой программе с тройным акселем. На разминке она его делала увереннее, а в соревновании допустила небольшую ошибку, но для дебюта это вполне допустимо. Она молодец. Два четверных чистых выполнила хорошо. А падение с тройного лутца считаю просто недоразумением. Она будет выступать на чемпионате России», — цитирует Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, изначально планировалось, что этапы Кубка России станут обязательными отборочными турнирами к чемпионату России, однако после серии травм и заражений спортсменов коронавирусом Горшков сообщил, что решение по критериям отбора будет принято позднее.