«Такие высказывания не красят Иоланду». Авербух — о словах Чен в адрес Загитовой

Продюсер проекта «Ледниковый период» на Первом канале Илья Авербух ответил на критику со стороны бывшей легкоатлетки Иоланды Чен в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая является ведущей очередного сезона шоу.
Ранее Чен заявила, что не понимает, как Загитова оказалась на Первом канале, и добавила, что испытывает неловкость за неё.
«Мне удивительно слышать такие слова от Иоланды, потому что она всегда была интеллигентной девушкой и профессиональным человеком. Считаю, такие высказывания не красят Иоланду. Она когда-то сама после спорта начинала свою карьеру телеведущей. Это непрофессиональные и некорректные со всех сторон высказывания. Надеюсь, что эти слова сказаны в каком-либо контексте. Я просто не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать. Тем более Чен видела, как Алина с середины проекта шагала семимильными шагами к успеху своей карьеры в роли телеведущей», — приводит слова Авербуха Sport24.
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