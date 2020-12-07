Богословская — о Загитовой в «Ледником периоде»: дурь — отказываться от таких предложений

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира по лёгкой атлетике, тележурналист и ведущая Ольга Богословская оценила уровень олимпийской чемпионки Алины Загитовой как ведущей проекта «Ледниковый период».
Ранее другая легкоатлетка и комментатор Иоланда Чен заявила, что не понимает, как Загитова оказалась на Первом канале, и добавила, что испытывает неловкость за неё.
«Загитова — определённый спортивный бренд, поэтому выбор организаторов понятен. И мало найдётся людей, которые кинут камень в её сторону. Добрее надо быть. Но опыт нужно набирать. Есть диссонанс даже голоса и самого проекта. Ей-то он идёт, она выглядит как ребёнок, это подкупает. Но ведущая она пока с большой натяжкой.
Если бы это была не Загитова, а обычная девочка — извините, та же Бузова 15 лет назад, — я бы сказала, что «Ледниковый» — настоящий провал. Но жизнь предсказать нельзя, и нельзя рассматривать Алину отдельно от её востребованности и заслуг.
В жизни надо брать всё здесь и сейчас. Это дурь — отказываться от таких предложений. Вы как себе представляете — Алина берёт трубку, поступает предложение, а она отвечает: «Ой нет, я ещё не выросла, подожду»? Откати назад, во времена своей молодости, и поймёшь, что никого бы так же не пропустила. Если Загитова будет в тех же кондициях через пять лет, тогда да, можно сказать, что ведение массовых мероприятий — не её. А пока — прочь, злые языки!» — приводит слова Богословской «Спорт-экспресс».
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