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Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга ушёл в отставку спустя 3 месяца

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга ушёл в отставку спустя 3 месяца
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов, которой проработал на своём посту три месяца, написал заявление об отставке. 28-летний специалист официально покинет свой пост во вторник, 8 декабря.

«Ухожу из-за необходимости больше уделять времени моей госслужбе в Новгородской области. Общественная деятельность на посту президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга не позволяла с максимальной отдачей работать на благо народа и Отечества», — приводит слова Чопозова «Фонтанка».

Во главе петербургской федерации Чопозов отметился рядом громких заявлений. В частности, он настаивал на повышении возрастного ценза в фигурном катании и говорил, что фигуристы должны зарабатывать миллионы долларов на уровне футболистов и хоккеистов.

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