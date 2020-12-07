Дочь Навки и Пескова выиграла детские соревнования по фигурному катанию в Москве

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что фигуристки из её академии «Наши надежды» заняли все призовые места на соревнованиях девочек 2013—2015 годов рождения. Победу одержала дочь Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — шестилетняя Надежда.

«Сегодня наша школа успешно приняла участие в соревнованиях «Весёлые льдинки» ЛК «Морозово» г. Москвы! Среди других участников были в том числе и детки из школ ЦСКА, «Самбо-70», но весь пьедестал возраста 2013—2015 г. р. заняли наши фигуристки! Поздравляю и деток, и тренерский состав! Так держать и дальше! Горжусь!!!

P. S. Особенно одной юной фигуристкой в центре.

P. P. S. Спасибо тренерскому составу за плодотворную работу и правильный настрой перед стартом, благодаря чему наши фигуристки смогли показать всё на что способны!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».