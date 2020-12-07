Глава «Самбо-70»: никогда не называл Плющенко бездельником. Это всё как-то развили…

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что между группой Этери Тутберидзе и академией Евгения Плющенко нет и не было конфликта.
Ранее команда Тутберидзе выкладывала переписку Алины Загитовой и Яны Рудковской, а сам Лайшев называл Плющенко «бездельником».
«Наступит ли перемирие между школами? У нас нет разборок как таковых. Я никогда не называл Плющенко бездельником. Это всё как-то развили… Я называл его великим спортсменом, но человеком, который пока не проявил себя как тренер, не воспитал свою звёздочку.
Женя — великий спортсмен, который приносил медали для страны. Это его огромное достоинство. Он — талантливый, если не сказать гениальный, спортсмен. Но, кем бы он ни был, он находится в другом лагере. Хоть там Плющенко, хоть тренер с Дальнего Востока — я всё равно должен защищать своих ребят.
И мне нужно отвечать на вопросы детей, которые ко мне подходят на перемене и спрашивают: «А почему ушла наша одноклассница», — приводит слова Лайшева Sport24.
- 7 декабря 2020
-
23:18
-
22:28
-
21:56
-
19:43
-
19:09
-
17:52
-
16:55
-
16:37
-
16:29
-
15:36
-
14:34
-
14:21
-
14:12
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
09:25
-
03:12
-
02:57
-
01:02
-
00:54
-
00:38
-
00:34
- 6 декабря 2020
-
23:33
-
21:28
-
21:01
-
20:48
-
20:36
-
20:03
-
19:56
-
19:43
-
19:26