Глава «Самбо-70»: никогда не называл Плющенко бездельником. Это всё как-то развили…

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что между группой Этери Тутберидзе и академией Евгения Плющенко нет и не было конфликта.

Ранее команда Тутберидзе выкладывала переписку Алины Загитовой и Яны Рудковской, а сам Лайшев называл Плющенко «бездельником».

«Наступит ли перемирие между школами? У нас нет разборок как таковых. Я никогда не называл Плющенко бездельником. Это всё как-то развили… Я называл его великим спортсменом, но человеком, который пока не проявил себя как тренер, не воспитал свою звёздочку.

Женя — великий спортсмен, который приносил медали для страны. Это его огромное достоинство. Он — талантливый, если не сказать гениальный, спортсмен. Но, кем бы он ни был, он находится в другом лагере. Хоть там Плющенко, хоть тренер с Дальнего Востока — я всё равно должен защищать своих ребят.

И мне нужно отвечать на вопросы детей, которые ко мне подходят на перемене и спрашивают: «А почему ушла наша одноклассница», — приводит слова Лайшева Sport24.