Илья Авербух отреагировал на слухи о тайной свадьбе с Лизой Арзамасовой

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с актрисой Лизой Арзамасовой. О том, что 46-летний Авербух и 25-летняя Арзамасова встречаются, стало известно в июле.

На днях актриса выложила фото с кольцом на безымянном пальце, что стало поводом для появления слухов о тайной женитьбе.

«У нас с Лизой всё хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо», — приводит слова Авербуха StarHit.

В паре с Ириной Лобачёвой Авербух стал серебряным призёром Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года, многократным чемпионом России.