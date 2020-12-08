Илья Авербух отреагировал на слухи о тайной свадьбе с Лизой Арзамасовой

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о тайной свадьбе с актрисой Лизой Арзамасовой. О том, что 46-летний Авербух и 25-летняя Арзамасова встречаются, стало известно в июле.
На днях актриса выложила фото с кольцом на безымянном пальце, что стало поводом для появления слухов о тайной женитьбе.
«У нас с Лизой всё хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо», — приводит слова Авербуха StarHit.
В паре с Ириной Лобачёвой Авербух стал серебряным призёром Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпионом мира 2002 года, чемпионом Европы 2003 года, многократным чемпионом России.
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