«Надеюсь, придут люди адекватнее». Ягудин отреагировал на отставку Чопозова

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал уход в отставку Сергея Чопозова, который всего три месяца проработал на посту главы федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. 28-летний Чопозов официально покинет свой пост сегодня, 8 декабря.
«Ну и ладненько! А то за подъём возраста выступал непонятно с чего! Надеюсь, адекватнее люди сейчас придут», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru
Напомним, во главе петербургской федерации Чопозов отметился рядом громких заявлений. В частности, он настаивал на повышении возрастного ценза в фигурном катании и говорил, что фигуристы должны зарабатывать миллионы долларов, на уровне футболистов и хоккеистов.
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