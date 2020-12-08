«Надеюсь, придут люди адекватнее». Ягудин отреагировал на отставку Чопозова

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал уход в отставку Сергея Чопозова, который всего три месяца проработал на посту главы федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. 28-летний Чопозов официально покинет свой пост сегодня, 8 декабря.

«Ну и ладненько! А то за подъём возраста выступал непонятно с чего! Надеюсь, адекватнее люди сейчас придут», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru

Напомним, во главе петербургской федерации Чопозов отметился рядом громких заявлений. В частности, он настаивал на повышении возрастного ценза в фигурном катании и говорил, что фигуристы должны зарабатывать миллионы долларов, на уровне футболистов и хоккеистов.