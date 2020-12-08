Чопозов: меня не вынуждали уйти в отставку. Это полный бред

Сергей Чопозов, который сегодня, 8 декабря, покинет пост главы федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, объяснил, почему ушёл в отставку спустя всего три месяца работы в должности.
«Государственная работа не терпит простоя. На госслужбе я обязан работать во благо страны, Родины. Начинается отопительный сезон. Тяжеловато разрываться между двух регионов, присутствовать и там, и там.
Как меня могут вынудить уйти? Это полный бред. Кто это может сделать? Со мной никто даже ни разу не встречался. У меня отличные отношения с Федерацией фигурного катания России. Со всеми суперотношения. Правда. Просто физически не могу отрабатывать.
У меня никогда не было плохих отношений ни с федерацией России, ни с руководством Петербурга, ни с Антоном Игоревичем Шантырем (председателем комитета по физической культуре и спорту Петербурга. – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Чопозова «Спорт день за днём».
Напомним, во главе петербургской федерации Чопозов отметился рядом громких заявлений. В частности, он настаивал на повышении возрастного ценза в фигурном катании и говорил, что фигуристы должны зарабатывать миллионы долларов, на уровне футболистов и хоккеистов.
- 8 декабря 2020
-
11:35
-
10:40
-
09:40
-
09:23
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:18
-
22:28
-
21:56
-
19:43
-
19:09
-
17:52
-
16:55
-
16:37
-
16:29
-
15:36
-
14:34
-
14:21
-
14:12
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
09:25
-
03:12
-
02:57
-
01:02
-
00:54
-
00:38
-
00:34
- 6 декабря 2020
-
23:33
-
21:28
-
21:01
-
20:48