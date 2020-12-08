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Чопозов: меня не вынуждали уйти в отставку. Это полный бред

Чопозов: меня не вынуждали уйти в отставку. Это полный бред
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Сергей Чопозов, который сегодня, 8 декабря, покинет пост главы федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, объяснил, почему ушёл в отставку спустя всего три месяца работы в должности.

«Государственная работа не терпит простоя. На госслужбе я обязан работать во благо страны, Родины. Начинается отопительный сезон. Тяжеловато разрываться между двух регионов, присутствовать и там, и там.

Как меня могут вынудить уйти? Это полный бред. Кто это может сделать? Со мной никто даже ни разу не встречался. У меня отличные отношения с Федерацией фигурного катания России. Со всеми суперотношения. Правда. Просто физически не могу отрабатывать.

У меня никогда не было плохих отношений ни с федерацией России, ни с руководством Петербурга, ни с Антоном Игоревичем Шантырем (председателем комитета по физической культуре и спорту Петербурга. – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Чопозова «Спорт день за днём».

Напомним, во главе петербургской федерации Чопозов отметился рядом громких заявлений. В частности, он настаивал на повышении возрастного ценза в фигурном катании и говорил, что фигуристы должны зарабатывать миллионы долларов, на уровне футболистов и хоккеистов.

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