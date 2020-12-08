Радионова: Трусова стала женственнее после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова выразила мнение, что Александра Трусова, которая в межсезонье-2020 перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, стала пластичнее и женственнее кататься.
«Оно (катание. — Прим. «Чемпионата») стало женственнее, чем в прошлом году. Потому что очень много разговоров на эту тему. Лично мне кажется, что она в этом году, в этом сезоне стала более пластичная, более раскрепощённая, и видно, что она много работала с хореографом, над пластикой, над хореографией.
Поэтому лично для меня… Я это её изменение вижу. Потому что очень много разговоров насчёт этой темы, но мне кажется, что она стала женственнее», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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