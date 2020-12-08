Скопцова: Женя Медведева — искренний, простой и настоящий человек, без капли пафоса

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в паре с Кириллом Алёшиным, рассказала о дружбе с Евгенией Медведевой и Станиславой Константиновой.

«С Женей мы начали общаться ещё в 2014 году, на Гран-при в Барселоне. Это был наш первый с Кириллом юниорский сезон, и мы отобрались в финал. Во время этапов я общалась с Полиной Цурской, нас селили вместе. А Полина дружила с Женей, и она часто заходила к нам в номер. Мы сошлись на обсуждении косметики. Я ещё подумала: «Вау, Женя Медведева! Настолько искренний, простой и настоящий человек, без капли пафоса. Не знаю, как можно быть такой открытой?» А ведь она уже тогда была известной. И вот девчачьи разговоры, затем мы в соцсетях переписывались. Спустя почти год встретились на нашем первом взрослом этапе Гран-при в Канаде. Заболтались, как будто и не расставались.



Со Стасей мы познакомились в марте 2017 года — на юниорском чемпионате мира в Тайбэе. На банкете Стася выглядела просто шикарно, а я как раз увлекалась косметикой. Подошла и спросила, как ей удалось нарядиться так стильно. Мы разболтались на тему косметики, так и пошло. Позже Стася говорила, что я казалась ей гордой, неприступной, везде только с партнером ходила. В общем, мы обе одинаково друг о друге думали, а на деле оказались простыми девчонками. И вот пару лет назад приезжаем все на чемпионат России в Саранск. А Женя и Стася до этого вместе жили на этапе Гран-при во Франции. Во время завтрака Женя говорит: «Так, надо к Стасе в гости зайти, она звала». Я спрашиваю: «Ты тоже дружишь со Стасей?» — «Да». Я думаю: «Ну вот, мы теперь вместе все».

Мы часто видимся, в гости друг к другу приезжаем. Любим собираться у Жени. Хотя я жутко боюсь собак, но её Джерри всегда восторгаюсь. Он такая милота! Очень тёплые моменты, когда мы садимся вчетвером с Жениной мамой и обсуждаем что-нибудь, шутим, комментируем сериалы. Это так уютно и весело! Мама Жени — потрясающая женщина, я её обожаю", — цитирует Скопцову сайт «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Скопцова и Алёшин выиграли два этапа Кубка России и стали третьими на этапе Гран-при в Москве.