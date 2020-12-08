Елена Радионова предположила, кто из российских одиночниц поедет на Олимпиаду-2022

Бронзовый призёр чемпионата мира—2015 Елена Радионова предположила, что на Олимпиаду 2022 года в Пекине поедут Камила Валиева и Анна Щербакова, а третьей будет или Александра Трусова, или Алёна Косторная.
«Камила Валиева (поедет на Олимпиаду. — Прим. «Чемпионата»). Потому что, мне кажется, у нас в спорте сейчас одна из главных черт – это вовремя родиться. Потому что мне тоже в своё время не повезло, мне не хватило полгода, чтобы бороться за попадание на Олимпиаду. А тогда у меня очень хорошее время было, когда мне всё нипочём было. Всё абсолютно легко каталось, хоть три произвольные за тренировку, и вообще не уставала. А потом так получилось, что уже было поздно.
Думаю, кто-то из этой тройки поедет: Камила, Аня Щербакова, а третьей будет или Трусова, или Косторная", — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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