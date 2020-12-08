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Чопозов — Ягудину: ты не воин, а просто клоун

Чопозов — Ягудину: ты не воин, а просто клоун
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бывший президент федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов, который оставил пост сегодня, 8 декабря, ответил чемпиону зимних Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании Алексею Ягудину. Ранее Ягудин, комментируя отставку Чопозова, выразил надежду, что на место функционера «придут люди адекватнее».

«Я ему могу сказать одно: ты не воин, чтобы с тобой воевать, ты просто клоун. С тренерами и спортсменами у нас сложились хорошие отношения, многие благодарили за поддержку, мы обсуждали проблемы, был реальный диалог. Зачем он пишет оскорбительные вещи на миллионную аудиторию, ни разу не пожав мне руки и не увидев меня, — не понимаю», — приводит слова Чопозова «Спорт-экспресс».

«Надеюсь, придут люди адекватнее». Ягудин отреагировал на отставку Чопозова
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