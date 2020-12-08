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Андрей Кутовой выиграл этап Кубка России в Москве среди юниоров

Андрей Кутовой выиграл этап Кубка России в Москве среди юниоров
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигурист Андрей Кутовой одержал победу на пятом этапе Кубка России в Москве в соревнованиях юниоров. Второй результат продемонстрировал Максим Белявский. Третьим стал Иван Попов. В таком же порядке фигуристы располагались после короткой программы.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Юниоры. Итоговое положение
1. Андрей Кутовой – 231,24.
2. Максим Белявский – 227,58.
3. Иван Попов – 200,71.
4. Максим Автушенко – 192,34.
5. Дмитрий Шелковников – 185,17.
6. Даниил Федосимов – 180,44.
7. Максим Самулин – 178,25.
8. Максимильян Ермолин – 169,59.
9. Тимофей Сергиенко – 162,08.
10. Матвей Богданов – 151,47.
11. Евгений Зенкин – 148,50.
12. Даниил Постарнаков – 146,53.
13. Михаил Попов – 141,57.
14. Руслан Назаров – 140,07.
15. Владимир Ощепков – 130,34.

Андрей Кутовой выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве среди юниоров
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