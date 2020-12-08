Андрей Кутовой выиграл этап Кубка России в Москве среди юниоров

Фигурист Андрей Кутовой одержал победу на пятом этапе Кубка России в Москве в соревнованиях юниоров. Второй результат продемонстрировал Максим Белявский. Третьим стал Иван Попов. В таком же порядке фигуристы располагались после короткой программы.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Юниоры. Итоговое положение
1. Андрей Кутовой – 231,24.
2. Максим Белявский – 227,58.
3. Иван Попов – 200,71.
4. Максим Автушенко – 192,34.
5. Дмитрий Шелковников – 185,17.
6. Даниил Федосимов – 180,44.
7. Максим Самулин – 178,25.
8. Максимильян Ермолин – 169,59.
9. Тимофей Сергиенко – 162,08.
10. Матвей Богданов – 151,47.
11. Евгений Зенкин – 148,50.
12. Даниил Постарнаков – 146,53.
13. Михаил Попов – 141,57.
14. Руслан Назаров – 140,07.
15. Владимир Ощепков – 130,34.
- 8 декабря 2020
-
15:48
-
15:10
-
14:11
-
13:30
-
12:52
-
12:30
-
11:57
-
11:35
-
10:40
-
09:40
-
09:23
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:18
-
22:28
-
21:56
-
19:43
-
19:09
-
17:52
-
16:55
-
16:37
-
16:29
-
15:36
-
14:34
-
14:21
-
14:12
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
09:25
-
03:12
-
02:57
-
01:02