Андрей Кутовой выиграл этап Кубка России в Москве среди юниоров

Фигурист Андрей Кутовой одержал победу на пятом этапе Кубка России в Москве в соревнованиях юниоров. Второй результат продемонстрировал Максим Белявский. Третьим стал Иван Попов. В таком же порядке фигуристы располагались после короткой программы.



Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва

Юниоры. Итоговое положение

1. Андрей Кутовой – 231,24.

2. Максим Белявский – 227,58.

3. Иван Попов – 200,71.

4. Максим Автушенко – 192,34.

5. Дмитрий Шелковников – 185,17.

6. Даниил Федосимов – 180,44.

7. Максим Самулин – 178,25.

8. Максимильян Ермолин – 169,59.

9. Тимофей Сергиенко – 162,08.

10. Матвей Богданов – 151,47.

11. Евгений Зенкин – 148,50.

12. Даниил Постарнаков – 146,53.

13. Михаил Попов – 141,57.

14. Руслан Назаров – 140,07.

15. Владимир Ощепков – 130,34.

Андрей Кутовой выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве среди юниоров