Радионова рассказала, за что уважает Бузову

Бронзовый призёр чемпионата мира—2015 российская фигуристка Елена Радионова рассказала, за что она уважает певицу и ведущую Ольгу Бузову.



«Мне нравится, что она добивается всего сама. Несмотря на то что в её сторону много хейта, несмотря ни на что, она двигается вперёд и добивается своей цели.



Прогресс Ольги в «Ледниковом периоде»? Да, прогресс был виден. Было видно, что ей это тяжело даётся, но она очень работоспособная. И прогресс действительно был виден», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.



Помимо бронзы на чемпионате мира 2015 года в Шанхае (Китай) Елена дважды становилась серебряным призёром чемпионата Европы: в 2015 году в Стокгольме (Швеция) и в 2016 году в Братиславе (Словакия).

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