Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Радионова рассказала, за что уважает Бузову

Радионова рассказала, за что уважает Бузову
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата мира—2015 российская фигуристка Елена Радионова рассказала, за что она уважает певицу и ведущую Ольгу Бузову.

«Мне нравится, что она добивается всего сама. Несмотря на то что в её сторону много хейта, несмотря ни на что, она двигается вперёд и добивается своей цели.

Прогресс Ольги в «Ледниковом периоде»? Да, прогресс был виден. Было видно, что ей это тяжело даётся, но она очень работоспособная. И прогресс действительно был виден», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Помимо бронзы на чемпионате мира 2015 года в Шанхае (Китай) Елена дважды становилась серебряным призёром чемпионата Европы: в 2015 году в Стокгольме (Швеция) и в 2016 году в Братиславе (Словакия).

Радионова объяснила, почему ставит Тарасову выше Тутберидзе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020