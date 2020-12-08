Гончаренко поделилась мнением, в чём прибавляет Туктамышева

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об успехах Елизаветы Туктамышевой.



«Мне кажется, Лиза однозначно прибавляет. У нее есть проблемные места в плане катания, вращений, но она прибавляет в выразительности. Не семимильными шагами, но идёт по восходящей.

У неё уже стабильный тройной аксель, и, думаю, что увидим и четверной. Безусловно, она идёт вперёд. Стоять на месте, пытаясь удержать какое-то положение, — это не про неё. Это про других, но об этом не хочу говорить», — приводит слова Елизаветы Гончаренко «Р-Спорт».



23-летняя Туктамышева — победительница чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай). На чемпионате Европы-2015 в Стокгольме (Швеция) она также заняла первое место.