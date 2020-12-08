Гончаренко поделилась мнением, в чём прибавляет Туктамышева
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об успехах Елизаветы Туктамышевой.
«Мне кажется, Лиза однозначно прибавляет. У нее есть проблемные места в плане катания, вращений, но она прибавляет в выразительности. Не семимильными шагами, но идёт по восходящей.
У неё уже стабильный тройной аксель, и, думаю, что увидим и четверной. Безусловно, она идёт вперёд. Стоять на месте, пытаясь удержать какое-то положение, — это не про неё. Это про других, но об этом не хочу говорить», — приводит слова Елизаветы Гончаренко «Р-Спорт».
23-летняя Туктамышева — победительница чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай). На чемпионате Европы-2015 в Стокгольме (Швеция) она также заняла первое место.
Бестемьянова прокомментировала снятие фигуристов с пятого этапа КР
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
22:17
-
21:27
-
21:11
-
19:00
-
18:31
-
18:14
-
16:28
-
15:48
-
15:10
-
14:11
-
13:30
-
12:52
-
12:30
-
11:57
-
11:35
-
10:40
-
09:40
-
09:23
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:18
-
22:28
-
21:56
-
19:43
-
19:09
-
17:52
-
16:55
-
16:37
-
16:29
-
15:36
-
14:34
-
14:21
-
14:12
-
13:02
-
12:48
-
12:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам