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Гончаренко поделилась мнением, в чём прибавляет Туктамышева

Гончаренко поделилась мнением, в чём прибавляет Туктамышева
Фигурное катание / Кубок России 0

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением об успехах Елизаветы Туктамышевой.

«Мне кажется, Лиза однозначно прибавляет. У нее есть проблемные места в плане катания, вращений, но она прибавляет в выразительности. Не семимильными шагами, но идёт по восходящей.

У неё уже стабильный тройной аксель, и, думаю, что увидим и четверной. Безусловно, она идёт вперёд. Стоять на месте, пытаясь удержать какое-то положение, — это не про неё. Это про других, но об этом не хочу говорить», — приводит слова Елизаветы Гончаренко «Р-Спорт».

23-летняя Туктамышева — победительница чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай). На чемпионате Европы-2015 в Стокгольме (Швеция) она также заняла первое место.

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