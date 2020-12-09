Бузова зажигала в жёлтом платье с перьями, Загитова примерила очки «Матрицы». Фото с шоу

В Москве на льду МСА «Лужники» состоялись съёмки очередного выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом и борется за звание лучшего дуэта проекта. Решения принимает совет жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.



На этой неделе Ольга Бузова выступила в роли птицы из игры Angry Birds, за которой охотился её партнёр Дмитрий Соловьёв. Оксана Домнина и Вольфганг Черни вдохновлялись эстетикой «Матрицы» и примерили на себя образы героев культового фильма. Дмитрий Сычёв и Мария Петрова превратились в рокеров, прокатились на льду на мотоцикле и показали спецэффекты с огнём.



Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.