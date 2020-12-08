Фигуристу грозит 5 лет тюрьмы за отправку несовершеннолетней непристойного фото

Прокуратура штата Флорида (США) возбудила уголовное дело против французского фигуриста чемпиона Европы по фигурному катанию Моргана Сипре, информирует издание USA Today.

Как сообщает издание, Сипре, несколько лет тренировавшийся во Флориде, обвиняется в том, что в 2017 году через социальную сеть «Инстаграм» отправил две фотографии своего пениса 13-летней американской фигуристке, которая тренировалась на том же катке, что и он.

Прокуратура уже выдала ордер на арест француза – ему грозит до 5 лет тюремного заключения. По сообщению USA Today, фотографии были отправлены с подтверждённого аккаунта Моргана.

Морган Сипре и Ванесса Джеймс — чемпионы Европы (2019), бронзовые призёры чемпионата мира (2018), победители финала Гран-при (2018), шестикратные чемпионы Франции, а также двукратные победители турнира серии «челленджер» Autumn Classic International, бронзовые медалисты зимней Универсиады.