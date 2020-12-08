Хореограф — о программе Валиевой: не каждая балерина способна исполнить это произведение

Хореограф группы Светланы Соколовской артист балета Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев прокомментировал произвольную программу чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой, которая поставлена на музыку «Болеро» Мориса Равеля.



«Что такое «Болеро»? Национальный испанский танец. Понимаю, «Болеро» Мориса Равеля не совсем испанский танец, но изначально Равель был впечатлён именно этим действом, видом, музыкой. Морис Бежар (хореограф. – Прим. ред.) поставил известное «Болеро» и на мужчину, и на женщину. Женщина – это страсть и магия, мужчина – это уже другое, но впечатления невероятные: изгибы тела, гипноз, мягкость, плавность и в то же время строгость и бешеная внутренняя составляющая — вот чем берёт «Болеро» Бежара.



Образ Камилы – змея, которая выразительно извивается под звуки музыкального такта и грациозно показывает красоту тела. С каждым прокатом она сможет разгадать загадку женской пластики, той особенной музыкальной гибкости, которая гипнотизировала бы зрителя. Даже не каждая опытная балерина способна исполнить это произведение, этот 20-минутный пульс ногами и однообразную мелодию корпусом тела и руками.



Элементы, прыжки, вращения – да, это важно, потому что это фигурное катание. И на это хочется смотреть каждый раз. Но Камила может сделать «Болеро» более близким к истине. Ее постановка очень интересная и запоминающаяся. Уверен, она накатает и сможет нарастить в себе внутренний накал, который вырвется в конце программы через тело», — цитирует Мехдиева «Р-Спорт».

Камила Валиева объяснила, почему отказалась от костюма змеи в произвольной программе