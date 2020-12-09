Бестемьянова сравнила Валиеву и Липницкую

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала мнение, согласно которому вращения Камилы Валиевой и Юлии Липницкой имеют схожие черты.
«Нет, они очень разные. Они в целом совершенно разные спортсменки. Когда Юля каталась, она была совсем маленькой девочкой, не сформировавшейся. Для меня она была ребёнком – так она каталась. У неё было фантастическое вращение назад-наружу с поднятой ногой, но Камила – это совсем другое дело.
Валиева показывает уже сейчас настоящее взрослое, осознанное катание. Она очень выросла за этот год, теперь она уже не девочка, а девушка. Поэтому я бы не сравнивала их, это не совсем корректно. Камила мне скорее напоминает Каролину Костнер, которую я всей душой обожаю. Высокая, длинная, потрясающие ноги. И очень красивая», — приводит слова Бестемьяновой «Известия».
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