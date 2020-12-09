Камила Валиева: когда мне сказали катать «Болеро», подумала — как я это прокатаю?

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, поделилась мнением о своей новой произвольной программе, поставленной на «Болеро» Мориса Равеля.
«Когда мне сказали, что я буду катать «Болеро», подумала: «Как я это прокатаю?» Надеюсь, что с каждым стартом я буду кататься более уверенно, чтобы это было катание под «Болеро», а не что-то подобное. Я смотрела запись выступления Плисецкой, мы с мамой также ходили в театр «Новая опера», чтобы посмотреть «Болеро».
Я стараюсь отрабатывать программу на полу, перед зеркалом, чтобы все позиции были чёткими, чтобы всё в целом смотрелось гармонично. Стараюсь делать движения – плавные и жёсткие, – чтобы они были похожи на движения змеи. Хотя я даже когда вижу больших змей по телевизору, то боюсь их», — приводятся слова Валиевой на сайте Олимпийского канала.
- 9 декабря 2020
-
10:20
-
09:43
-
01:12
- 8 декабря 2020
-
23:12
-
23:06
-
22:37
-
22:17
-
21:27
-
21:11
-
19:00
-
18:31
-
18:14
-
16:28
-
15:48
-
15:10
-
14:11
-
13:30
-
12:52
-
12:30
-
11:57
-
11:35
-
10:40
-
09:40
-
09:23
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:18
-
22:28
-
21:56
-
19:43
-
19:09
-
17:52
-
16:55
-
16:37
-
16:29
-
15:36