Камила Валиева: когда мне сказали катать «Болеро», подумала — как я это прокатаю?

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, поделилась мнением о своей новой произвольной программе, поставленной на «Болеро» Мориса Равеля.

«Когда мне сказали, что я буду катать «Болеро», подумала: «Как я это прокатаю?» Надеюсь, что с каждым стартом я буду кататься более уверенно, чтобы это было катание под «Болеро», а не что-то подобное. Я смотрела запись выступления Плисецкой, мы с мамой также ходили в театр «Новая опера», чтобы посмотреть «Болеро».

Я стараюсь отрабатывать программу на полу, перед зеркалом, чтобы все позиции были чёткими, чтобы всё в целом смотрелось гармонично. Стараюсь делать движения – плавные и жёсткие, – чтобы они были похожи на движения змеи. Хотя я даже когда вижу больших змей по телевизору, то боюсь их», — приводятся слова Валиевой на сайте Олимпийского канала.