Камила Валиева: когда еду на лутц, сразу паника — что делать, что делать?

14-летняя российская фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала об ошибке на тройном лутце, допущенной в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве.
«С прошлых стартов я начала очень много думать над этим лутцем. В итоге еду и думаю, как правильно его сделать. Даже когда еду на тулуп (четверной. — Прим. «Чемпионата»), то понимаю, что я его сделаю, несмотря на то, как полечу прыжок. А лутц – сразу паника: что делать, что делать? Понимаю, что лучше вообще не думать.
После того как сделаю сложные элементы, начинаю думать о том, что впереди ещё три прыжка, и сразу получается непонятно что. Этери Георгиевна знает, что я каждый день катаю чисто. И то, что я вот так вполоборота упала с лутца, обидно, но в большей степени смешно», — приводятся слова Валиевой на сайте Олимпийского канала.
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