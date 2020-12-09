Евгения Медведева ответила на вопрос о дальнейших планах
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос, чем будет заниматься в ближайшее время. Напомним, сегодня, 9 декабря, стало известно, что спортсменка пропустит чемпионат России, который пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.
«Тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям, к следующему сезону. И надеяться, что здоровье не будет беспокоить. Мне бы также хотелось пожелать всем здоровья и беречь себя», — приводит слова Медведевой ТАСС.
21-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.
Также Медведева объяснила, почему пропустит чемпионат России.
«Сильные боли. Самый тяжёлый сезон». Медведева прокомментировала пропуск чемпионата России
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