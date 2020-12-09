Евгения Медведева ответила на вопрос о дальнейших планах

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос, чем будет заниматься в ближайшее время. Напомним, сегодня, 9 декабря, стало известно, что спортсменка пропустит чемпионат России, который пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.

«Тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям, к следующему сезону. И надеяться, что здоровье не будет беспокоить. Мне бы также хотелось пожелать всем здоровья и беречь себя», — приводит слова Медведевой ТАСС.

21-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Также Медведева объяснила, почему пропустит чемпионат России.