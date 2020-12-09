Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы
Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Второй результат продемонстрировала Майя Хромых. Третьей стала Ксения Цибинова.
Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Женщины
Короткая программа
1. Дарья Усачёва – 74,44.
2. Майя Хромых – 68,47.
3. Ксения Цибинова – 67,39.
4. Яна Ливенцева – 61,69.
5. Анна Фролова – 60,78.
6. Мария Кирсанова – 55,65.
7. Екатерина Галецкая – 50,82.
8. София Сарновская – 49,19.
Сегодня, 9 декабря, короткую программу также представят мужчины, спортивные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта), а танцевальные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта) выступят с ритм-танцами. Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.
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