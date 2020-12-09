Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Второй результат продемонстрировала Майя Хромых. Третьей стала Ксения Цибинова.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Женщины

Короткая программа

1. Дарья Усачёва – 74,44.

2. Майя Хромых – 68,47.

3. Ксения Цибинова – 67,39.

4. Яна Ливенцева – 61,69.

5. Анна Фролова – 60,78.

6. Мария Кирсанова – 55,65.

7. Екатерина Галецкая – 50,82.

8. София Сарновская – 49,19.

Сегодня, 9 декабря, короткую программу также представят мужчины, спортивные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта), а танцевальные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта) выступят с ритм-танцами. Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.