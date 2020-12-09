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Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы

Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы
Фигурное катание / Кубок России 0

Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию. Второй результат продемонстрировала Майя Хромых. Третьей стала Ксения Цибинова.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Женщины
Короткая программа
1. Дарья Усачёва – 74,44.
2. Майя Хромых – 68,47.
3. Ксения Цибинова – 67,39.
4. Яна Ливенцева – 61,69.
5. Анна Фролова – 60,78.
6. Мария Кирсанова – 55,65.
7. Екатерина Галецкая – 50,82.
8. София Сарновская – 49,19.

Сегодня, 9 декабря, короткую программу также представят мужчины, спортивные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта), а танцевальные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта) выступят с ритм-танцами. Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.

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