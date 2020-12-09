Артём Ковалёв — первый после короткой программы на чемпионате Москвы по фигурному катанию
Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв выиграл короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию с результатом 91,73 балла. Второй результат продемонстрировал Андрей Анисимов. Третьим стал Артём Зотов.
Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Мужчины
Короткая программа
1. Артём Ковалёв – 91,73.
2. Андрей Анисимов – 80,54.
3. Артём Зотов – 67,16.
4. Андрей Мухортов – 64,03.
Ранее короткую программу у женщин выиграла Дарья Усачёва. Сегодня, 9 декабря, короткую программу также представят спортивные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта), а танцевальные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта) выступят с ритм-танцами. Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.
Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
14:48
-
14:35
-
13:30
-
13:04
-
13:02
-
12:23
-
12:00
-
10:20
-
09:43
-
01:12
- 8 декабря 2020
-
23:12
-
23:06
-
22:37
-
22:17
-
21:27
-
21:11
-
19:00
-
18:31
-
18:14
-
16:28
-
15:48
-
15:10
-
14:11
-
13:30
-
12:52
-
12:30
-
11:57
-
11:35
-
10:40
-
09:40
-
09:23
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:18
-
22:28
-
21:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам