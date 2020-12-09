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Артём Ковалёв — первый после короткой программы на чемпионате Москвы по фигурному катанию

Артём Ковалёв — первый после короткой программы на чемпионате Москвы по фигурному катанию
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Артём Ковалёв выиграл короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию с результатом 91,73 балла. Второй результат продемонстрировал Андрей Анисимов. Третьим стал Артём Зотов.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Мужчины
Короткая программа
1. Артём Ковалёв – 91,73.
2. Андрей Анисимов – 80,54.
3. Артём Зотов – 67,16.
4. Андрей Мухортов – 64,03.

Ранее короткую программу у женщин выиграла Дарья Усачёва. Сегодня, 9 декабря, короткую программу также представят спортивные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта), а танцевальные пары (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта) выступят с ритм-танцами. Чемпионат Москвы по фигурному катанию завершится 12 декабря.

Дарья Усачёва выиграла короткую программу на чемпионате Москвы
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